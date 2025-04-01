Священника Михнова-Вайтенко* оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Невский районный суд Петербурга 1 апреля признал священнослужителя Григория Михнова-Вайтенко* виновным в дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Поводом для штрафа стали публикации общественника в его личном Telegram-канале.

Согласно материалам административного протокола (копия есть в распоряжении ЗАКС.Ру), правоохранительные органы обратили внимание на видеозапись, опубликованную в Telegram-канале Михнова-Войтенко* 11 марта 2022 года. В ролике священник высказывался о начале специальной военной операции. За все время запись посмотрели чуть более 500 человек.

Интересы общественника представлял адвокат Андрей Чертков. Он заявил в суде, что его доверитель является действующим представителем религиозного объединения и на протяжении многих лет использует свой канал в Telegram для своей деятельности. Чертков, отметил, что расшифровка выступления его доверителя, приведенная в материалах административного дела, является "не совсем корректной", поскольку часть высказываний вырваны из контекста. Он просил суд приобщить полную стенограмму высказываний священнослужителя. Судья ответила, что полное видео есть в материалах дела.

Ещё суду были представлены многочисленные благодарности Михнову-Вайтенко* и его организации за благотворительную помощь социальным учреждениям, расположенным в новых регионах России.

Сам священнослужитель в суде отметил, что запись была сделана три года назад. Михнов-Вайтенко* подчеркнул, что считает эту видеозапись одной из самых важных на его ресурсах. Он планирует оспаривать вынесенное сегодня решение о штрафе.

Напомним, в начале марта Михнова-Вайтенко* оштрафовали на 15 тысяч рублей за невыполнение предписания органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах (ч.42 ст. 19.5 КоАП). Он был внесен Министерством юстиций в соответствующий реестр в июле 2024 года.

*Григорий Михнов-Вайтенко внесен в реестр иностранных агентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру