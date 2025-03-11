Протокол на священника Михнова-Вайтенко* рассмотрят 1 апреля

Невский районный суд Петербурга назначил на 1 апреля судебное заседание по административному делу в отношении священнослужителя Григория Михнова-Вайтенко*, обратил внимание ЗАКС.Ру. На общественного деятеля составлен протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила ЗАКС.Ру, что поводом для составления протокола на Михнова-Вайтенко* стали его публикации в личном Telegram-канале. В частности, один пост от 11 марта 2022 года. Это семиминутная видеозапись, на которой автор канала обращается к своим подписчикам в связи с началом специальной военной операции. Сейчас на канал Михнова-Вайтенко* подписаны более шести тысяч человек.

Напомним, об административном деле в отношении Михнова-Вайтенко* стало известно 7 марта. Также накануне, 10 марта, Ломоносовский районный суд Ленинградской области оштрафовал Михнова-Вайтенко* на 15 тысяч рублей за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах (ч. 42 ст. 19.5 КоАП).

* Минюст внес Григория Михнова-Вайтенко в реестр иноагентов

Константин Леньков