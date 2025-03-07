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Новости 12:52

На священника Михнова-Вайтенко* составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На священника Михнова-Вайтенко* составили протокол о дискредитации армии

В Невский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела в отношении священника Григория Михнова-Вайтенко*. Его собираются судить по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). На протокол обратило внимание издание "Медиазона"**. Судя по карточке дела, материалы поступили в суд 5 марта, убедился ЗАКС.Ру. 

Повод для составления протокола неизвестен. По статье о дискредитации армии ему может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. 

В середине февраля стало известно, что на Михнова-Вайтенко* был составлен протокол по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Министерство юстиций внесло деятеля в соответствующий реестр летом 2024 года.  

*Минюст внес Григория Михнова-Вайтенко в реестр иноагентов 

**Минюст внес издание "Медиазона" в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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