На Михнова-Вайтенко* возбудили административное дело по иноагентской статье

В отношении петербургского священника Григория Михнова-Вайтенко* возбуждено административное дело по по статье о неустранении нарушений законодательства об иноагентах (ч.42 ст. 19.5 КоАП РФ), об этом 11 февраля пишет MR7.ru.

Как рассказал сам священник, он намерен выяснить точную причину претензий в суде, заседание назначено на 13 февраля. По его предположению, дело может быть связано с тем, что он самостоятельно не уведомил контролирующие органы о своём статусе.

В случае признания вины ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Повестка в Ломоносовский районный суд Ленобласти поступила Михнову-Вайтенко* через "Госуслуги".

Напомним, что священника Григория Михнова-Вайтенко* признали иностранным агентом в июле 2024 года. Вместе с ним в список тогда попал, например, пианист Евгений Кисин**.

*Минюст внес Григория Михнова-Вайтенко в список иноагентов

**Минюст внес Евгения Кисина в список иноагентов

Фото: Наталия Сивохина / социальные сети