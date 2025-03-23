Петербургского священника арестовали из-за фото 11-летней давности

Смольнинский районный суд Петербурга отправил православного священника Николая Савченко под административный арест на 14 суток за демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 ч. 1 КоАП РФ), сообщило 23 марта издание MR7.

Причиной для составления протокола стало фото на личной странице Савченко "ВКонтакте", опубликованное в мае 2014 года. На этом снимке священник держал в руках украинский флаг с символикой, которую суд признал экстремистской.

Судя по карточке дела, протокол на священника поступил в суд 22 марта. Тогда же было и вынесено решение об аресте на 14 суток. Отметим, максимальный срок ареста по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — 15 суток.

Напомним, в апреле Невский районный суд рассмотрит дело об административном правонарушении внесенного в реестр иностранных агентов священника Григория Михнова-Вайтенко*. В его отношении был составлен протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

* Минюст внес Григория Михнова-Вайтенко в реестр иноагентов

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