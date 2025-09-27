Бельский счел спорным соседство современных зданий с историческими

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский нашел спорным расположение исторических построек по соседству с современными на картинке, сгенерированной по его запросу нейросетью. Как написал парламентарий в telegram-канале, в своем запросе он просил искусственный интеллект показать Петербург будущего в соответствии с "10 приоритетами развития" города.

На приложенной к посту картинке можно увидеть Исаакиевский собор в окружении многоэтажек со сплошным остеклением. Справа можно разглядеть высотку, визуально напоминающую "Лахта Центр". На переднем плане видны деревья и различные виды транспорта.

"Попросил нейросеть нарисовать Петербург будущего — согласно "10 приоритетам развития". Честно говоря, такое тесное соседство футуризма с историческими фасадами выглядит спорно", — оценил Бельский полученный результат.

В то же время спикер назвал "отличной идеей" концепцию озелененного центра города почти без машин. Подобное замечание соответствует предыдущим высказываниям Бельского о введении платного въезда в центр города.

В числе обозначенных приоритетов развития Петербурга присутствуют развитие науки, поддержка культуры, развитие общественного транспорта, и в том числе метрополитена, комфорт и уют в городе, а также другие направления.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского