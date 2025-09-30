Рябоконь призвал разработать механизм передачи денег умерших государству

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил разработать механизм зачисления денег умерших людей, оставшихся без наследников, в бюджет государства, сообщила 30 сентября "Парламентская газета". Соответствующее обращение Рябоконь направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Как отмечает депутат в документе, по оценкам экспертов, на банковских и брокерских счетах невостребованными остаются до 1 трлн рублей. Речь идёт как об остатках на счетах, про которые люди забыли, так и о деньгах умерших. При этом банки продолжают пользоваться этими средствами годами и десятилетиями.

"Ни банки, ни брокеры не обязаны, да и не хотят выявлять счета умерших. А ведь эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств", — заявил Рябоконь "Парламентской газете".

Депутат подчеркнул, что в России нет закона, который бы определял порядок передачи денег со счетов умерших людей в казну. В связи с этим он призвал разработать соответствующий механизм. Сам Рябоконь предложил обязать кредитные организации выявлять счета, по которым клиенты не обращались и не производили операции в течение года . После этого банк должен будет сделать запрос в ФНС для получения сведений о смерти из единого реестра ЗАГС. В случае если владелец счета умер и у него не осталось наследников, организация должна будет перечислить выморочные средства на основании требования Росимущества.

Напомним, в 2024 году Рябоконь выдвигал другую инициативу касательно выморочного имущества. Он предложил признавать сособственников имущества наследниками восьмой очереди в случае если они владеют своими долями непрерывно в течение пяти и более лет.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру