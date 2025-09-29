Цивилёв призвал разрешить регионам самим определять начало отопительного сезона

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв ("Единая Россия") предложил наделить регионы правом самостоятельно определять дату начала отопительного сезона. Соответствующее обращение он направил на имя главы департамента развития ЖКХ Минстроя Александра Федякова, сообщил сам парламентарий в своём Telegram-канале 29 сентября.

Согласно действующему нормативу, отопительный сезон в регионе может стартовать после установления температуры воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток. По мнению Цивилёва, действующее правило не учитывает такие факторы, как влажность воздуха и скорость ветра. Это, по словам депутата, приводит к росту количества заболеваний, особенно среди детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

В связи с этим Цивилёв выдвигает ряд предложений. Так, депутат просит рассмотреть возможность наделить субъекты правом самостоятельно определять время начала отопительного сезона на основе заключений Роспотребнадзора и МЧС. Кроме того, он призывает учитывать данные о фактической температуре воздуха в жилых помещениях при принятии решения о запуске отопления.

Цивилёв также предлагает разрешить подачу тепла в отдельные кварталы или дома при прогнозировании похолодания или поступлении жалоб от жильцов. Наконец парламентарий призывает разработать рекомендательное письмо, касающееся механизмов досрочного или частичного включения отопления.

Напомним, периодическое протапливание в Петербурге стартовало 25 сентября, а в Ленобласти – 29 сентября. Оно подразумевает подготовку домов к регулярному отоплению, при этом в первую очередь тепловая энергия подаётся в детские сады, школы, больницы и учреждения соцзащиты.

Отметим, что в 2024 году периодическое протапливание в Петербурге стартовало 30 сентября, а официально отопительный сезон в городе продлился с 14 октября по 19 мая.

