Периодическое протапливание стартует в Петербурге с 25 сентября

С 25 сентября в Петербурге начнётся периодическое протапливание из-за ожидаемого похолодания, сообщила пресс-служба Смольного 24 сентября. Было подписано соответствующее распоряжение комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Протапливание начнётся с 9 часов утра. В этот период пройдёт постепенный запуск системы теплоснабжения для подготовки домов к регулярному отоплению. В первую очередь тепловая энергия будет подана в детские сады, школы, больницы и учреждения соцзащиты.

Городское правительство также рекомендовало управляющим компаниям приступить к периодическому протапливанию с 25 сентября в случае если собственники не определили другую дату. Полноценно отопительный сезон начнётся, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке +8 градусов Цельсия и ниже в течение пяти суток.

Напомним, в Ленобласти социальные учреждения начнут протапливать с начала следующей недели.

Отметим, что в 2024 году периодическое протапливание в Петербурге началось 30 сентября. Официально отопительный сезон в городе стартовал 14 октября и продлился до 19 мая.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба Смольного