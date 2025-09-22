ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
22 сентября 2025

Соцучреждения Ленобласти начнут протапливать с 29 сентября

Протапливание в социальных учреждениях Ленобласти начнётся со следующей недели, сообщила пресс-служба администрации региона 22 сентября. Соответствующее заявление сделал глава областного комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Сергей Морозов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Он также подчеркнул, что Ленобласть полностью готова к наступлению зимнего сезона. К холодам подготовили 2,5 тысячи километром тепловых сетей и 725 котельных. Кроме того, были сформированы 676 аварийных бригад для устранения нарушений при внештатных ситуациях.

Напомним, 18 сентября вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев заявил, что в Северной столице решение о начале периодического протапливания могут принять в середине этой недели из-за ожидаемого похолодания. 

Отметим, что в 2024 году периодическое протапливание в Петербурге началось 30 сентября. Официально отопительный сезон в городе стартовал 14 октября и продлился до 19 мая. 

Анастасия Луценко


