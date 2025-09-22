Петербургский вице-губернатор увлекся ИИ на курсах Корпоративного университета

Члены правительства Петербурга периодически обращаются в Корпоративный университет при Смольном, чтобы развить навыки в каком-либо интересном для них направлении. Нередко это проходит в формате различных семинаров. Об образовательных процессах среди петербургских чиновников рассказали во время пресс-конференции 22 сентября, посвященной 20-летию Корпоративного университета.

Как рассказала директор вуза Эльвира Ребко, высокопоставленные лица города, и в частности правительства Петербурга, могут сами обратиться к образовательному учреждению с собственными пожеланиями. Один из вице-губернаторов, например, решил освоить ИИ для себя и сотрудников своего аппарата.

— Наши вице-губернаторы проходят у нас обучение. Здесь интересная возникает история, что они сами заказывают программу, на которую им нужно учиться. <...> До этого мы реализовывали программу по запросу еще одного вице-губернатора, которая была связана с применением искусственного интеллекта в работе, собственно говоря, его, его аппарата, — рассказала Ребко, не называя фамилии чиновника.

Подготовку к работе на госслужбе также проходят и будущие губернаторы, председатели комитетов и руководители районных администраций, отметил заместитель председателя Комитета госслужбы и кадровой политики Смольного Игорь Мурашев. По его словам, сейчас в руководстве города насчитывается три вице-губернатора, а также два десятка руководителей исполнительных органов власти, которые прошли обучение перед назначением. Мурашев отметил, что прохождение программы не предопределяет будущее назначение на руководящую должность.

— Смотришь на эти коллективные фотографии, когда мы вручаем дипломы, и ты понимаешь, что ты не то чтобы специально их отбирал на обучение, чтобы их потом назначили, но каким-то причудливым образом — может, люди себя внутри как-то по-другому ведут, может, начинают добиваться больших успехов, — они начинают все очень быстро назначаться на вышестоящие позиции, — поделился Мурашев.

Имена слушателей курсов, которые впоследствии заняли места в правительстве города, Мурашев тоже не упомянул, предположив, что они, возможно, сами когда-то решат об этом рассказать.

Ранее ЗАКС.Ру писал о планах Смольного выделить в 2025 году из городского бюджета до 35 млн рублей на профессиональную подготовку госслужащих. За эту сумму хотят развить навыки 6,1 тысячи чиновников. Почти все из них — работники исполнительных органов власти. Помимо них, обучение пройдут работники аппарата Заксобрания, мировых судей, Санкт-Петербургской избирательной комиссии и сотрудники Контрольно-счетной палаты.

