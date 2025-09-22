Суд арестовал петербуржца по делу о поджоге сотовой вышки в Токсово

Всеволожский городской суд арестовал на два месяца безработного жителя Петербурга по делу о поджоге вышки сотовой связи в поселке Токсово на территории Ленинградской области, сообщило 22 сентября РИА "Новости". В отношении горожанина возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Сам поджог произошел в ночь на 1 сентября. Правоохранители полагают, что задержанный мог действовать по указке одной из украинских организаций, признанной в России террористической и запрещенной. Как заявил собеседник информагентства в силовых структурах, инцидент обошелся без пострадавших, сумму нанесенного ущерба устанавливают специалисты.

В ходе допроса гражданин рассказал, что первоначально получил от представителя запрещенной организации задание расклеить листовки. Через несколько дней после этого петербуржцу якобы предложили поджечь сотовую вышку, после чего он приобрел необходимое и отправился на место. Из показаний следовало, что денег на совершение поджога арестованный не получал.

Арестованный родился в 1992 году. В заметке о нем сообщают, что он проживал на деньги матери и владел плантацией растений, выращивание которых запрещено в рамках борьбы с оборотом наркотиков. Также собеседник агентства подчеркнул, что петербуржец имеет отношение к ЛГБТ*.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру