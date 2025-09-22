С владельца ТРК "Питер Радуга" хотят взыскать имущество из-за долга

"Юникредит банк" подал иск к французско-голландскому холдингу Ralmir Holding B.V, владеющему ТРК "Питер Радуга", с требованием оплатить 827,4 млн рублей долга с обращением взыскания на заложенное имущество, сообщили 22 сентября "Ведомости". Иск поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявление "Юникредит банка" было принято к производству 2 сентября. Следующее заседание по иску запланировано на 29 октября.

По данным ЕГРН, в 2019 году между банком и холдингом были заключены три ипотечных договора: два – на строения самого торгового центра общей площадью 124 тысячи квадратных метров и ещё один – на участок площадью 25 га. Их сумма неизвестна, однако сроки действия договоров истекли ещё в феврале 2025 года. При этом ограничения с объектов до сих пор не были сняты. По информации "Ведомостей", в ноябре 2024 года, а также январе и июне 2025 года стороны заключили дополнительные соглашения. Их детали также неизвестны.

Напомним, в конце января девелопер "Балтийская жемчужина", дочерняя структура китайской компании Shanghai Industrial Investment (SIIC), выставил на продажу свою штаб-квартиру на Петергофском шоссе. Ранее компания также продала свою долю в торговом центре "Жемчужная плаза".

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру