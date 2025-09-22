Вице-губернатор Потехина в четверг выступит на телеканале "Санкт-Петербург"

Член правительства Петербурга, вице-губернатор Ирина Потехина 25 сентября примет участие в прямой линии в эфире телеканала "Санкт-Петербург", объявил губернатор Александр Беглов. Чиновница будет отвечать на заранее отобранные вопросы горожан в прямом эфире.

В зону ответственности Потехиной входит комитет по образованию, архивный комитет, а также комитет по делам записи актов гражданского состояния. Вопросы для прямой линии будут собирать на личной странице вице-губернатора в VK, а также по телефону 8-812-79-49.

Трансляция состоится в 20:00. Она также будет доступна в паблике правительства Петербурга в VK.

В начале сентября прямую линию провел вице-губернатор Евгений Разумишкин, который курирует в Петербурге вопросы ЖКХ. Отметим, трансляция Разумишкина стала первой, к которой привлекли сурдопереводчика.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру