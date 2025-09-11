К прямым линиям правительства Петербурга начали привлекать сурдопереводчиков

Теперь трансляции прямых линий с членами правительства Петербурга могут слушать горожане с нарушениями слуха. В эфире с вице-губернатором Евгением Разумишкиным 11 сентября подобную технику распространения информации от официальных лиц опробовали впервые, обратил внимание ЗАКС.Ру. В предыдущей трансляции с вице-губернатором Алексеем Корабельниковым в прошлом месяце подобного не было.

В правом нижнем углу кадра показывают отдельное окно, в котором специалист в прямом эфире переводит слова чиновников и ведущих на язык жестов.

Прямые линии с членами правительства города проводятся по инициативе губернатора Александра Беглова после того, как глава государства рекомендовал регионам проводить подобные "диалоги" с жителями. Изначально предполагалось, что Беглов будет проводить такие встречи ежемесячно, однако вскоре после старта проекта он стал делегировать эту задачу вице-губернаторам. В Петербурге вопросы для эфира собираются в комментариях на личных страницах чиновников. Непосредственно в эфир попадают заранее отобранные вопросы, дозвониться до студии в прямом эфире нельзя.

Весной 2025 года ЗАКС.Ру рассказывал, что чиновники начали собирать отзывы зрителей о том, насколько они удовлетворены прямой линией.

Константин Леньков / Скриншот трансляции