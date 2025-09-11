Дмитрия Быкова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Писатель Дмитрий Быков* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, информация об этом появилась на сайте ведомства 11 сентября. По закону, банки обязаны замораживать операции внесенных в реестр лиц за пределами месячного лимита в размере 10 тысяч рублей на члена семьи.

В России литератора обвиняют в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Статус иноагента ему присвоили в июле 2022 года.

Сам Быков* находится за рубежом. В начале августа Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал его на два месяца по делу о фейках про Вооруженные силы. Отсчет срока меры пресечения начнется с момента задержания Быкова* в стране или же его экстрадиции. Сам писатель объявлен в международный розыск.

В конце августа Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов бывшего главного редактора издания "МК в Питере" Максима Кузахметова**. Журналист пребывает вне пределов России.

*Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Дмитрия Быкова в перечень террористов и экстремистов

**Минюст внес Максима Кузахметова в реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Максима Кузахметова в перечень террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга