Крестный ход изменит движение общественного транспорта

Движение общественного транспорта изменится 12 сентября из-за Крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, сообщила пресс-служба комитета по транспорту 11 сентября. В центре будут перекрывать движение.

Так, с 09:30 до 13.30 будет закрыт для движения Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского. Из-за этого изменится трасса автобусов №№ 7, 8, 15, 19, 22, 24, 27, 46, 49, 55, 58, 76, 105, 132, 181, 191, 253, 290. При этом маршруты №№ 3, 26, 54, 65, 74, 91, 141 укорачиваются до Кузнечного переулка.

Также изменится движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 14, 16, 22, а с 10:00 до 12:30 будет изменена трасса троллейбусов №№ 5, 7, 10, 11, 42. Кроме того, с 06:00 до 12:30 изменится маршрут троллейбуса № 17 из-за закрытия Казанской улицы.

Фото: Telegram-канал комитета по транспорту

Наконец, при закрытии Невского проспекта у Литейного проспекта с приостановкой движения будут следовать троллейбусы №№ 3, 8, 12, 15 и трамвай № 16, при закрытии у Садовой улицы также приостановится движение трамвая № 3.

Напомним, ранее стало известно, что с 16 сентября по 15 октября будут перекрываться участки Дворцового моста из-за ремонта асфальта проезжей части. При этом на график развода моста работы не повлияют.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру