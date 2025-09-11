Первое заведение общепита не прошло проверку для внесения в реестр ресторанов

В числе заведений общественного питания Петербурга появилось первое, не прошедшее проверку для включения в реестр ресторанов, сообщил 11 сентября в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. По его словам, не соответствующей критериям признали рюмочную на проспекте Ветеранов.

Четырбок уточнил, что местные жители жаловались на работу заведения, а сам он неоднократно наблюдал за работой рюмочной по ночам. В итоге у него сложились негативные впечатления о работе точки. В предыдущий раз Четырбок был здесь полгода назад, и теперь, приехав снова, отметил "серьезные изменения".

"Принятый закон уже действительно оздоровляюще подействовал на внутреннее состояние заведения. Но этого все равно оказалось недостаточно. Теперь рюмочная сможет торговать алкоголем исключительно в рамках разрешенного времени — с 11 до 22:00", — резюмировал депутат.

Более подробно о переменах в планировке рюмочной рассказала адвокат Ирина Баханович, которая также побывала на месте проверки. По ее словам, владельцы сделали косметический ремонт и открыли отдельные туалеты для персонала и клиентов. При этом площадь торгового зала также соответствовала требованиям для включения в реестр. Отказ последовал из-за того, что входная дверь в заведение ведет во внутриквартальный проезд, а не на улицу, как должно быть.

Без включения в реестр рестораны не имеют права торговать алкоголем по ночам. По состоянию на 11 сентября в список включены 56 заведений из 172, подавших заявки. Решение принимают сотрудники комитета по промышленной политике после изучения поданных документов и выездной проверки.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Дениса Четырбока