Новости 11 сентября 2025, 19:22

Самолёты из Петербурга в Краснодар начнут летать ежедневно с 19 сентября

фото ЗакС политика Самолёты из Петербурга в Краснодар начнут летать ежедневно с 19 сентября

"Аэрофлот" будет выполнять прямые авиарейсы из Петербурга в Краснодар ежедневно после открытия аэропорта, сообщила 11 сентября пресс-служба авиакомпании. Воздушная гавань Краснодара возобновляет свою работу после закрытия в феврале 2022 года.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что первый за три года регулярный рейс в Краснодар состоится 17 сентября из Москвы. С 19 сентября в город начнут летать также самолёты из Петербурга. Как подчеркнули в пресс-службе "Аэрофлота", рейсы из Петербурга в Краснодар будут выполняться ежедневно.

Кроме того, с 27 сентября Краснодар начнёт принимать самолёты из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября — из Казани и Новосибирска. По информации "Аэрофлота", на конец сентября запланировано восстановлением международных перелётов. Так, ожидается, что из Краснодара можно будет улететь в Ереван, Стамбул и Дубай.

Напомним, аэропорт Краснодара был закрыт 24 февраля 2022 года. В конце 2023 года появилась информация, что работа аэропорта может возобновиться уже в начале 2024 года. 

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара


