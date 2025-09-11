Беглов и Голикова торжественно открыли Центр имени Курёхина

На Васильевском острове состоялась торжественная церемония открытия Центра современного искусства имени Сергея Курёхина, сообщила пресс-служба Смольного 11 сентября. В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

Открытие Центра состоялось в рамках XI Санкт‑Петербургского международного форума объединённых культур.

"Очень символично, что открытие этого центра происходит в период проведения знакового для Петербурга события. Это Международный форум объединённых культур. В городе, который славится своей культурой и историей, появляется ещё одно важное культурное пространство", - отметила Голикова.

По словам Беглова, Центр современного искусства имени Курёхина, основанный в 2004 году, является "местом свободы, поиска и эксперимента". После реконструкции в нём появились зал на 1 тысячу мест, зал-трансформер для спектаклей и лекций, выставочные пространства, медиатека и зоны отдыха. В Центре также работает постоянная экспозиция, посвящённая Сергею Курёхину.

Центр имени Курёхина располагается в здании бывшего кинотеатра "Прибой", построенного в 1966 году. Его реконструкция началась в 2016 году. Согласно информации на сайте Центра, ожидалось, что работы закончатся в 2024 году. В итоге реконструкция Центра завершилась в феврале 2025 года. До этого, летом 2024 года, Беглов посещал строящееся здание. Для широкой публики Центр станет доступен 12 сентября.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного