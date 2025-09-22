Училище им. Римского-Корсакова осталось без ремонта из-за двух владельцев

Сотрудники Контрольно-счётной палаты Петербурга (КСП) пришли с проверкой в Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова, сообщила пресс-служба ведомства 22 сентября. Внимание КСП привлекло отсутствие капитального ремонта здания.

Сотрудники ведомства пришли в дом № 1А по переулку Матвеева в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности училища. В результате было установлено, что построенное в начале XX века здание ни разу не ремонтировалось. При этом в нём размещаются сразу два учебных заведения: музучилище и средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Однако между учреждениями не решены вопросы собственности. Неразграничение имущества привело к невозможности провести капитальный ремонт объекта. Для анализа сложившейся ситуации КСП намерена направить запросы в соответствующие инстанции.

Отметим, что в 2023 году КСП уже приходила в училище с проверкой. Тогда ведомство также выявило нарушения, связанные с содержанием спорных помещений – актового и спортивного залов. В результате комитет имущественных отношений и Росимущество подали встречные иски, которые были отклонены судом.

Анастасия Луценко / Фото: Контрольно-счётная палата Петербурга