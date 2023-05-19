КИО не смог поделить с Росимуществом здание музыкального училища

Суд в Петербурге отклонил встречные иски от комитета имущественных отношений и Росимущества, касавшиеся распределения долей в старинном здании. Речь идет о здании музыкального училища (переулок Матвеева, 1А"), о чем пишет "Деловой Петербург".

Стороны оспаривали площадь 290 кв. метров в здании, официально ни за кем не закрепленную. В нее входят, в частности, актовый и спортивный залы.

Иск КИО связан с недавней проверкой Контрольно-счетной палаты, которая выявила экономические нарушения, связанные с содержанием спорных помещений. В нарушениях Смольный винит Консерваторию им. Римского-Корсакова, которая законно распоряжается частью помещений в здании, но также пользуется спорными. В частности, комитет не устраивало нахождение в актовом зале такого объемного музыкального инструмента, как орган.

"Поскольку на момент рассмотрения дела по существу порядок пользования общим имуществом определен (исторически сложился), оснований для определения иного порядка… не имеется", - гласит фрагмент судебного решения.

Перемещать куда-либо орган из столовой суд тоже не согласился.

фото: Citywalls.ru, Виктор М