Путин: Россия продолжит придерживаться ограничений ДСНВ до февраля 2027 года

Россия готова продолжить в течение года придерживаться центральных количественных ограничений, указанных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), после истечения его действия, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом.

"<…> Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ", - сказал Путин.

Он также отметил, что необходимо постараться сохранить сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво, чтобы избежать гонки вооружений и обеспечить подходящий уровень предсказуемости и сдержанности. При этом президент подчеркнул, что в дальнейшем сохранение ограничений будет возможно только в случае аналогичных действий со стороны США.

Договор СНВ-3 был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Согласно ДСНВ, обе стороны обязуются сократить количество ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Подразумевалось, что его действие продлится 10 лет с возможностью пролонгации ещё на пять. Сам договор вступил в силу в 2011 году. В 2021 году его действие было продлено до 5 февраля 2026 года. В феврале 2023 года Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре.

