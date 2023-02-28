Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре о СНВ

Президент Владимир Путин подписал закон, провозглашающий приостановку российского участия в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нормативный акт был единогласно принят за несколько часов обеими палатами Федерального собрания. Это случилось на следующий день после того, как Путин инициировал его внесение, выступая перед депутатами и сенаторами.

Во время послания Федеральному собранию президент уточнил, что речь не идет о полном выходе из договора. Необходимость принятия закона он объяснил, в частности, стремлением НАТО отправить международные инспекции на ядерные объекты РФ, что Путин расценивает как "театр абсурда".