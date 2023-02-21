Послание Путина: Главное

Фрагмент выступления Владимира Путина перед Федеральным Собранием

Президент Владимир Путин 21 февраля обратился к Федеральному Собранию. Самым резонансным заявлением стало объявление о приостановке участия России в договоре о СНВ. Кроме того, Путин обещал всяческую поддержку ветеранам СВО и вспомнил о президентских выборах 2024 года.

Оглашение послания Федеральному Собранию началось с минимальной задержкой - всего на 5 минут. Ежегодное выступление перед обеими палатами российского парламента - конституционная обязанность президента. В прошлом году доклада не было. В Кремле объявили, что Путин обратится с посланием в январе, затем уточнили, что 21 февраля.

Переносы мероприятия породили множество слухов, которые и так появляются практически перед каждым значимым публичным выступлением президента России. Говорили и писали, что Путин может дать старт второй волне частичной мобилизации, объявить войну, принять в состав России Абхазию, отменить выборы или, наоборот, назвать имя своего преемника.

Послание началось с обещаний "шаг за шагом" выполнять все задачи в рамках СВО. Очень быстро они переросли в привычные антизападные тезисы. В зале их усердно записывал ручкой в блокнотик лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир... Западные элиты превратились в символ тотальной и беспринципной лжи", - заявил Путин.

Украинские власти он как обычно обвинял в неонацизме. На этот раз возмутился тем, что одну из бригад ВСУ назвали "Эдельвейс", такое же прозвище в годы Второй мировой войны было у 1-й горнопехотной дивизии вермахта. Остается только догадываться, с какими чувствами послание президента слушали сотрудники бюджетного Центра детского и юношеского музыкально-хореографического искусства "Эдельвейс". Он работает в Приморском районе Петербурга.

Рассуждая о браке как союзе мужчины и женщины - еще одной своей любимой теме - Путин решил процитировать Иисуса Христа:

"Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь? Не ведают, что творят".

"Национал-предателей", которые совершают террористические и иные преступления президент хочет наказать по закону. С теми же, кто "сделал шаг в сторону, отступился от родины", счеты пообещал не сводить. Общество и так продемонстрировало им свое отношение, считает глава государства.

Через полчаса выступления Путин поблагодарил весь народ России "за мужество и решимость" и объявил минуту молчания в память о погибших бойцах.

Вскоре начались поручения. Президент распорядился создать государственный фонд поддержки ветеранов СВО и семей погибших военнослужащих. Поддержка, по его замыслу, должна оказываться адресно. За каждой семьей будет закреплен соцработник.

Для всех участников спецоперации Путин велел ввести отпуска длительностью не менее 14 дней без учета времени на дорогу. Предоставлять их должны не реже раза в полгода. Сотрудников оборонно-промышленного комплекса глава государства предложил наделить правом на льготное жилье.

Экономический блок послания не обошелся без привычных тезисов о том, что экономика России, несмотря на внешнее давление, устояла, а инфляция у нас ниже, чем в некоторых государствах Евросоюза. Путин заверил, что в стране не будет "пушек вместо масла", согласился, что нужно заняться декриминализацией составов экономических преступлений, и пообещал деофшоризацию экономики.

"Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом. А в разговорах на кухнях люди, наверняка, припомнили и приватизацию 90-х годов", - сказал под аплодисменты присутствовавшей элиты глава государства.

Президентские выборы 2024 года Путин пообещал провести в соответствии с законом, как и выборы в региональные органы власти в сентября 2023-го.

Он высказался за возвращение к базовой российской системе обучения в вузах. При этом обучение может по-прежнему занимать от четырех до шести лет. Переход на новую систему предложено сделать плавным. Обучающиеся по ныне действующим программам смогут их закончить.

Позже это решение в эфире телеканала "Россия-1" прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Разумеется, предложение президента она поддержала, а "болонскую систему" раскритиковала.

"Это ни к чему не привело кроме потери фундаментальности и качества нашего образования", - сказала Матвиенко о прежних принципах образования.

Путин ближе к завершению выступления распорядился предоставить материнский капитал в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области семьям, дети в которых родились после 2007 года. Президент пообещал, что минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% - до 19 242 рублей. Напомнил о поставленной им несколько лет назад задаче существенно снизить вредные выбросы в атмосферу.

Свое главное заявление Путин озвучил под конец послания. Он объявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, и поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.

Поводом для такого решения, по словам Путина, стало недавнее требование НАТО вернуться к выполнению договора о СНВ, включая допуск инспекций на российские ядерные объекты.

"Театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации… И вот теперь они хотят еще осматривать наши оборонные объекты?" - возмутился президент.

Свое выступление он закончил словами: "Россия ответит на любые вызовы. Потому что все мы - одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами!"

После этого включили звуки гимна. Присутствовавшие встали. Некоторые начали петь.

Уже через считанные минуты слушатели послания стали делиться впечатлениями. Как обычно, все были восхищены. Одним из первых высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Он назвал послание Путина "новой точкой сборки для страны". Что случилось со старой, глава города не уточнил.

Спикер ЗакСа Александр Бельский оказался ещё более красноречивым. Своими эмоциями он поделился в личном Telegram-канале: "Завершилось послание Президента. Мыслей много, но главные тезисы прежние: всё ради Победы! Россия ответит на все вызовы! Вперёд, за Родину. Правда за нами!".

Сергей Еремеев