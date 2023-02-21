Беглов назвал послание Путина "новой точкой сборки для страны"

Губернатор Петербурга Александр Беглов высказался о своих впечатлениях от послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Послание Президента Федеральному собранию – это новая "точка сборки" для страны", - заявил глава города.

Беглов отметил, что Россия выстояла год в сложных условиях.

"Теперь пойдем дальше. Президент определил четкие цели на ближайшую перспективу в экономике, социальной сфере, государственном строительстве, оказании помощи раненым бойцам, семьям участников специальной военной операции", - добавил он.

Напомним, Путин оглашал свое послание почти два часа. За это время он, в частности, объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, предложил вернуться к традиционной системе обучения в вузах и заявил о необходимости создать государственный фонд поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов.