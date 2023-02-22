Совет Федерации одобрил приостановку участия России в договоре о СНВ

Члены Совета Федерации на внеочередном заседании 22 февраля единогласно поддержали закон о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях. За несколько часов перед этим внесенный накануне закон сразу в трех чтениях приняла Государственная дума.

За приостановку действия договора о СНВ проголосовали все 157 присутствовавших на заседании сенаторов, воздержавшихся или выступивших против не нашлось.

В своем докладе по вопросу приостановки соглашения сенатор Константин Косачев напомнил, что страна уже в третий раз рассматривает договор о СНВ. "В позиции России не изменилось ровным счетом ничего, мы готовы и далее безукоснительно выполнять его положения", — заявил он и обвинил США в невыполнении договора и "жульничестве" с цифрами, а также в отступлении от преамбулы документа.

Сенатор Людмила Нарусова поинтересовалась, "в чем терминологически" заключается приостановление участия России в договоре. Косачев ответил на это, что решение о приостановке означает "готовность Российской стороны соблюдать на добровольной основе" положения документа, а сама форма теоретически оставляет возможность для возобновления действия соглашения.

Иных вопросов от сенаторов не прозвучало.

О намерении приостановить участие России в договоре о СНВ заявил накануне президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Вечером во вторник он внес соответствующий проект на рассмотрение Госдумы.

Подробно о содержании послания президента читайте в материале ЗАКС.Ру.