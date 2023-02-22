Госдума поддержала приостановку договора о стратегических наступательных вооружениях

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 22 февраля единогласно поддержали закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, передает парламентская пресс-служба. Проект был внесен на рассмотрение Госдумы накануне вечером президентом Владимиром Путиным.

Документ приостанавливает действие договора между Россией и США, заключенного в Праге в 2010 году.

Пояснительная записка к проекту содержит уточнение, что каждая из сторон договора имеет право устраивать инспекционные поездки для контроля за его выполнением. "При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - говорится в документе.

"Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности", - заявил по поводу принятия закона спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, США "ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов".

О принятом решении приостановить действие договора об СНВ президент Владимир Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию днем ранее. О чем еще говорил глава государства, читайте в материале ЗАКС.Ру.