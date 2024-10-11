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Новости 9:46

С 14 октября Петербург перейдет на регулярное отопление

фото ЗакС политика С 14 октября Петербург перейдет на регулярное отопление

В Петербурге с 14 октября официально начнется отопительный сезон, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

С 14 октября все теплоснабжающие организации и исполнители коммунальных услуг по отоплению должны будут перейти на регулярное отопление всех многоквартирных домов и городских зданий.

Решение о переходе на регулярное отопление было принято из-за прогнозов метеорологов о похолодании в Петербурге в ближайшие дни.

Напомним, что с 30 сентября в городе началось периодическое протапливание. 

Фото: ЗАКС.Ру


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