С 14 октября Петербург перейдет на регулярное отопление

В Петербурге с 14 октября официально начнется отопительный сезон, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

С 14 октября все теплоснабжающие организации и исполнители коммунальных услуг по отоплению должны будут перейти на регулярное отопление всех многоквартирных домов и городских зданий.

Решение о переходе на регулярное отопление было принято из-за прогнозов метеорологов о похолодании в Петербурге в ближайшие дни.

Напомним, что с 30 сентября в городе началось периодическое протапливание.

Фото: ЗАКС.Ру