Стартовала навигация маломерных судов в Петербурге

Навигация маломерных судов в Петербурге началась 15 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного. В 2026 году для швартовки можно использовать 21 городской причал и более 140 частных.

Власти города планируют открыть новый причал на набережной реки Мойки рядом с Дворцовой площадью. Кроме того, в 2026 году собираются чаще использовать экологичный водный транспорт с электромоторами. На Арсенальной набережной появится хаб для зарядки электросудов. Экологичные теплоходы "Чайка" на сжиженном природном газе начнут курсировать по новому маршруту от набережной Макарова до "Лахта Центра".

"Ввод новых, экологичных маршрутов на реках Петербурга улучшит транспортную логистику и откроет дополнительные возможности для туристических рейсов. Мы продолжим развивать экологически чистый водный транспорт, повышать доступность причалов и обеспечивать безопасность на акватории — чтобы навигация в Петербурге становилась комфортнее для всех," - отметил губернатор Александр Беглов.

В 2026 году также изменится порядок движения прогулочных судов под мостами. Теперь суда смогут проходить непосредственно через разведенные пролеты мостов. Меры приняты для повышения туристической привлекательности города.

В ночь на 10 апреля в Петербурге стартовал сезон разводки мостов. В этом году будут разводить 13 мостов, включая строящийся Большой Смоленский мост.

