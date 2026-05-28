Смольный выставил на торги 40 автомобилей за 11,8 млн рублей

Автотранспортное учреждение "Смольнинское", которое обслуживает петербургских чиновников и депутатов, выставило на торги 40 автомобилей, обратило внимание издание Neva.Today. Судя по данным сайта "ГИС Торги", начальная цена составляет 11,8 млн рублей. Торги пройдут 18 июня, заявку на участие можно оставить до 15 июня. Заявителем может стать любое юридическое лицо.

Автомобили, выставленные на торги, были выпущены в период с 2006 по 2013 год. Среди них - модели Ford Focus, Ford Mondeo, Renault Fluence, Volvo S80. Пробег автомобилей варьируется от 172 до 869 тысяч километров. Некоторые машины из смольнинского автопарка нужно отремонтировать.

В мае предприятие "Смольнинское" заключило контракт на закупку 40 легковых автомобилей Lada Aura. Организация потратит на покупку 99 млн рублей.

Кроме того, в мае на сайте госзакупок появилась информация, что петербургский Горэлектротранс собирается потратить до 7,4 млн рублей на покупку двух новых седанов Geely Preface или их аналогов. В ведомстве воздержались от подробного описания необходимых опций автомобилей бизнес-класса.

