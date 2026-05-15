Горэлектротранс потратит до 7,4 млн рублей на покупку двух седанов Geely

Два седана Geely Preface или их аналога хочет приобрести петербургский Горэлектротранс, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующая информация появилась 14 мая на сайте госзакупок. Потратить на машины бизнес-класса подведомственное комитету по транспорту предприятие готово до 7,4 млн рублей.

Автомобили должны быть новыми, не подвергавшимися ремонту или восстановлению. Гарантийный срок устанавливается не менее чем на пять лет или же до достижения 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Технические параметры в описании объекта закупки соответствуют характеристикам Geely Preface. При этом Горэлектротранс воздержался от тщательного описания необходимых опций, ограничившись упоминанием кондиционера, системы вызова экстренных оперативных служб и системы мониторинга давления в шинах. Обычно же на госзакупках заказчики более детально прописывают, чего ждут от приобретаемых машин.

Тем не менее описание на сайте Geely позволяет сформировать представление о модели. Автомобиль обладает системой помощи при старте и торможении, блокировкой задних дверей "Детский замок" и шестью подушками безопасности. Для удобства водителей и пассажиров предусмотрены подогрев передних и задних сидений, электростеклоподъемники с функцией защиты от защемления, разъемы USB и электрическая розетка 12V, система камер кругового обзора, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном и восемь динамиков.

Ранее на этой неделе ГБАУ "Смольнинское", которое занимается обслуживанием петербургских чиновников и депутатов, заключило контракт на поставку 40 автомобилей Lada Aura. Стоимость закупки составила 98,88 млн рублей.

