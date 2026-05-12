На губернаторский фуршет в рамках ПМЮФ потратят до 7,2 млн рублей

Комитет по культуре готов заплатить до 7,2 млн рублей за организацию фуршета от имени губернатора в рамках проведения Петербургского международного юридического форума в 2026 году, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующая заявка на определение подрядчика размещена на портале госзакупок 12 мая.

Победителю конкурса предстоит провести мероприятие на 1,7 тысячи человек. Площадка для фуршета должна находиться в пределах одного километра от любой станции метро. На мероприятии необходимо организовать фуршетные зоны и пространства для приема гостей. Всего губернаторский фуршет должен длиться не менее четырех часов, его точную дату определят позднее.

На меню посетителей мероприятия хотят потратить до 2,75 млн рублей. Еще 2,25 млн рублей из городского бюджета планируют направить на видеосъемку, а также световое, звуковое и музыкальное оформление. Информационное сопровождение мероприятия, производство рекламных публикаций, баннеров и буклетов оценили в 1,3 млн рублей.

Петербургский международный юридический форум пройдет с 24 по 26 июня на площадке конгрессно-выставочного пространства "Экспофорум".Организаторами мероприятия являются Минюст и фонд "Росконгресс". В 2025 году на фуршет от имени губернатора Смольный выделил также 7,2 млн рублей.

