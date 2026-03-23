На прием от имени губернатора в рамках ПМЭФ потратят до 20 млн рублей

Комитет по культуре готов заплатить до 19,99 млн рублей за организацию и проведение мероприятия от имени губернатора в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума, обратил внимание ЗАКС.Ру. Заявка на определение подрядчика опубликована на портале госзакупок 23 марта.

Победителю конкурса предстоит организовать мероприятие на площадке вместимостью до 1,5 тысячи человек, расположенной в пределах одного километра от Дворцовой площади. Согласно техническому заданию, подрядчик должен организовать фуршетные зоны, пространства для встречи гостей и переговоров, а также обеспечить полное сопровождение мероприятия и оформить концертную программу, включив в нее исполнение джазовых, эстрадных, классических и инструментальных музыкальных композиций.

Для фуршета комитет по культуре собирается потратить 11,4 млн рублей. В питание гостей и участников мероприятия внесли горячие и холодные закуски, десерты, овощи и ягоды, алкогольные и безалкогольные напитки. Из алкогольных напитков гостей ждут белые и красные сухие вина, шампанское и водка (премиум).

На организацию видеосъемки, создание музыкального и светового оформления, а также аренду, монтаж и необходимое техническое оборудование направили 1,6 млн рублей. На цветочные украшения, художественные декорации и демонтаж конструкций после окончания приема планируется потратить 4,2 млн рублей.

Услуги специалистов и режиссерской группы комитет оценил на общую сумму в размере почти 1 млн рублей. Отдельно прописаны требования к команде: в нее должны входить режиссер-постановщик, сценарист, художник по свету, звукорежиссер и технический директор. Также предусмотрена административная группа, включая хостес и администраторов со знанием английского языка для работы в разных зонах площадки, а также банкетного менеджера.

Продолжительность мероприятия должна составить не менее двух часов, его дата будет определена позднее. Сам экономический форум традиционно пройдет в "Экспофоруме" в период с 3 по 6 июня 2026 года. В пятницу Смольный разместил на портале госзакупок конкурс на организацию экспозиции и проведение мероприятий в рамках ПМЭФ. Максимальная цена контракта составляет 200,3 млн рублей.

В прошлом году стоимость проведения губернаторского приема была на 1 млн рублей меньше. Тогда комитет по культуре установил максимальную цену контракта в размере 19 млн рублей. Подрядчиком выступила АНО "Гала-Рус".

