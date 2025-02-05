На прием от имени губернатора в рамках ПМЭФ потратят до 19 млн рублей

Комитет по культуре объявил 5 февраля конкурс на организацию и проведение мероприятия от имени губернатора в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума, информация об этом имеется на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 19 млн рублей.

От подрядчика ждут, что мероприятие состоится на площадке вместимостью до 1,5 тысяч человек, расположенной в пределах одного километра от Дворцовой площади. Среди прочего, там предполагается обустройство зоны для фуршета и зоны для проведения переговоров с гостями. Также организатор должен обеспечить постановку мероприятия.

"Мероприятие должно представлять собой целостный художественный продукт особого формата, интегрирующий музыкальное искусство с нормами и правилами проведения протокольных мероприятий", — говорится в описании объекта закупки.

Концертная программа предусматривает исполнение классических, джазовых, эстрадных или инструментальных музыкальных композиций. Ведущий мероприятия должен владеть русским и английским языками, при необходимости организатору следует обеспечить его подходящим костюмом. Также исполнителю предстоит подготовить меню для гостей. На каждого из них должно приходиться не менее 950 граммов еды, а также алкогольные и безалкогольные напитки.

Продолжительность мероприятия составит не менее двух часов, его дата будет определена позднее. Сам экономический форум пройдет в период с 18 по 21 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что комитет по делам ЗАГС потратит 27,8 млн рублей на изготовление памятных знаков для родившихся в Петербурге в 2025 году.

Фото: ЗАКС.Ру