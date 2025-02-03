Смольный потратит 27,8 млн рублей на памятные знаки младенцам

Комитет по делам ЗАГС потратит 27,8 млн рублей в 2025 году на изготовление памятных знаков для младенцев, родившихся в Петербурге, следует из информации на сайте госзакупок. Всего планируется приобрести 53,5 тысячи таких знаков.

Исполнителем контракта выступает петербургский Монетный двор — филиал АО "Гознак". Всего в течение года предприятие обязуется изготовить по 26,7 тысячи знаков "Родившемуся в Санкт-Петербурге" и "Родившейся в Санкт-Петербурге". Готовые изделия будут отгружаться партиями по 10-16 тысяч экземпляров.

Памятные знаки должны быть круглой формы с изображением кормящей матери на одной стороне и надписью и гербом Петербурга на другой. Диаметр металлических изделий должен равняться 4,2 см. К каждому из них прилагается буклет с обращением к родителям от имени губернатора Петербурга.

Контракты на изготовление памятных знаков для новорожденных комитет по делам ЗАГС объявляет ежегодно, при этом с течением времени их общее количество уменьшается. В нынешнем году их количество соответствует тому, которое заказывали в 2023-2024 годах. При этом в 2022 году комитет закупал 56 тысяч знаков, в 2021-м — 60 тысяч знаков, а в 2020-м — 61 тысячу.

Ранее депутат Заксобрания Андрей Рябоконь привел сведения Петростата о демографии в Петербурге, согласно которым в Северной столице на тысячу мужчин приходится 1 219 женщин. При этом в среднем по России на тысячу мужчин приходится по 1 152 женщины.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру