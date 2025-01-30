Рябоконь: В Петербурге на тысячу мужчин приходится 1 219 женщин

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь поделился свежими демографическими данными, предоставленными Петростатом. По состоянию на 1 января 2024 года в Северной столице проживало 5,5 миллиона человек. На каждую тысячу мужчин приходится 1 219 женщин. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 1 154, а по стране в целом — 1 152 женщины, написал Рябоконь 30 января в своем Telegram-канале.

По его словам, Приморский район остается самым густонаселенным в городе — там живет 704 тысячи человек. На втором месте Невский район — 548,8 тысячи. Наименьшее количество жителей зафиксировано в Кронштадтском (44,5 тысячи) и Курортном (83,7 тысячи) районах.

Рябоконь добавил, что средний возраст петербуржцев составляет 42,5 года. Самым "молодым" районом стал Пушкинский — средний возраст там 39,3 года, самым возрастным — Центральный, где этот показатель достигает 44,4 года. Кроме того, на тысячу лиц трудоспособного возраста в Петербурге приходится 667 детей и пожилых людей. Этот показатель ниже, чем в Москве (724) и в среднем по стране (725).

Напомним, что в декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что уровень рождаемости в стране упал до 1,41%. По его словам, такая же проблема с демографией наблюдается в европейских государствах.

фото: ЗАКС.Ру