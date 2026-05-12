Смольный потратит 99 млн рублей на покупку 40 Lada Aura

Петербургское автотранспортное предприятие "Смольнинское", которое обслуживает городских чиновников и депутатов, заключило контракт на поставку 40 легковых автомобилей Lada Aura, обратил внимание ЗАКС.Ру. Информация о договоре появилась на сайте госзакупок 12 мая, его полная стоимость составила 98,99 млн рублей. Это на 9,2 млн рублей меньше суммы, которую заказчик был готов потратить изначально.

Исполнителем контракта выступает сеть дилерских центров ООО "Прагматика". Судя по данным на портале госзакупок, предприятие выставило наименьшую по сравнению с другими участниками конкурса цену.

Фирма должна будет поставить "Смольнинскому" автомобили в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта. Машины должны быть новыми, не бывшими в употреблении и ремонте. Гарантийный срок устанавливается на три года или же до достижения 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Заказчик остановился на черном цвете кузова и салона поставляемых автомобилей. Отделка салона должна быть выполнена из кожи и экокожи. В спецификации к машинам перечислены наличие круиз-контроля с ограничителем скорости, розетки 12V и USB, мультимедийная система, восемь динамиков, кнопка запуска и остановки двигателя и прочее.

Закупку разместил 17 апреля комитет по государственному заказу. Lada Aura с ноября 2024 года находится в списке марок автомобилей, рекомендуемых Минпромторгом для чиновников.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру