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Новости 21:44

Lada Aura и Xcite пополнили перечень рекомендованных авто для чиновников

фото ЗакС политика Lada Aura и Xcite пополнили перечень рекомендованных авто для чиновников

Минпромторг расширил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для чиновников и госслужащих, передает агентство "Интерфакс". В список добавили бизнес-седан Lada Aura и кроссовер Xcite X-Cross 8. Последний производится в Петербурге. Всего в списке ведомства числится 14 автомобильных марок.  

Производство Lada Aura стартовало в начале октября. За запуском конвейера наблюдал президент Владимир Путин. Примерно в это же время модель X-Cross 8 добавили в линейку бренда Xcite. Цены на X-Cross 8 стартуют от 3 млн рублей, а на Aura - от 2,6 млн рублей. 

Отметим, петербургские чиновники в скором времени планируют пересесть на X-Cross 7. Первую партию, которая должна достаться депутатам Заксобрания Петербурга, заказали еще в октябре. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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