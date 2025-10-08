ПМЮФ в 2026 году пройдёт с 24 по 26 июня

XIV Петербургский международный юридический форум пройдёт с 24 по 26 июня 2026 года, сообщила пресс-служба Минюста 8 октября. Соответствующее решение было принято по итогу первого заседания Организационного комитета по подготовке форума 7 октября. Организаторами традиционно выступят Минюст и Фонд Росконгресс.

Заседание прошло под председательством министра юстиции Константина Чуйченко. На встрече обсуждались основные организационные вопросы подготовки и проведения будущего форума. Чуйченко отметил, ПМЮФ является авторитетной площадкой для обсуждения правовых, политических и социально-экономических вопросов.

По словам министра юстиции, с каждым годом мероприятие становится всё масштабнее. Так, в XIII ПМЮФ приняли участие свыше 5600 представителей юридического сообщества из 80 стран.

Напомним, в 2025 году ПМЮФ прошёл с 19 по 21 мая. В первый день форума состоялось открытие памятника государственному деятелю XIX века Михаилу Сперанскому перед зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. В ходе форума председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что коррупция неистребима, а вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил внесения изменений в Конституцию России.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру