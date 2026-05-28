Петербургское метро будет работать в ночь на субботу

Из-за празднования Дня города в ночь с 29 по 30 мая в Петербурге будет работать метрополитен, доложили 28 мая в пресс-службе предприятия. При этом в период 2:00 до 4:30 часов ночи 30 мая нельзя будет купить проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи. Оплатить проезд можно будет по жетонам, банковским картам и проездным билетам.

В ночь на 30 мая будут открыты вестибюли всех станций, кроме дополнительных вестибюлей станций "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Площадь Ленина", "Девяткино", "Московская", "Невский проспект", "Проспект Славы", "Дунайская", "Зенит". Полностью закроют вестибюли станций "Технологический институт 2", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская". Станции "Парк Победы" и "Фрунзенская" находятся на реконструкции.

Также в Смольном сообщили, что в ночь на 30 мая по городу начнут курсировать 23, 46 троллейбусы и автобусы под номерами 4, 102, 190, 193, 221, 239 и 263. Пассажиры смогут на наземном транспорте добраться до проспекта Ветеранов, Шушар, Юнтолово и других густонаселенных кварталов.

Вечером 29 мая и ночью 30 мая в честь 323-ей годовщины со дня основания Петербурга пройдут концерты "Классика на Дворцовой" и "Музыка Дворцового моста". Из-за проведения мероприятий нельзя будет проехать по Миллионной улице, по Адмиралтейской и Дворцовой набережным, Адмиралтейскому проспекту, Дворцовому мосту, а также по Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Дворцового проезда.

День города празднуется в Петербурге 27 мая. Накануне губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский возложили цветы к усыпальнице Петра I в Петропавловской крепости и к Медному всаднику, а также заложили капсулу времени в Мариинском дворце. Открыть ее должны будут в 2126 году.

