МО "Семеновский" выделит 150 тысяч рублей на лучший молодежный проект

Глава муниципального совета МО "Семеновский" Илья Стрелков объявил о запуске конкурса лучших молодежных социальных проектов. Автор инициативы, занявшей первое место, получит 150 тысяч рублей из местного бюджета на реализацию проекта на территории округа.

О старте конкурса Стрелков объявил на заседании молодежного совета при муниципалитете. Ожидается, что десять представителей муниципальной "молодежки" расскажут о своих проектах к 27 июня, ко Дню молодежи.

Определять победителей будет совет депутатов в сентябре. После этого проект-финалист учтут в бюджете на 2027 год. В беседе с ЗАКС.Ру глава округа Стрелков отметил, что это первая подобная инициатива в Петербурге.

Молодежный совет при МО "Семеновский" сформирован в октябре 2025 года. С начала деятельности совещательный орган возглавляет Снежана Кондратьева.

