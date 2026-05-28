Петербургские депутаты встретились с делегацией из Гродно

На заседании комиссии по промышленности и предпринимательству Законодательного собрания представители Петербурга встретились с делегацией из города Гродно, доложили в пресс-службе ЗакСа. Участниками мероприятия стали вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко, депутаты Ирина Иванова, Наталия Астахова, сотрудники Смольного и члены делового сообщества. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве и подписали дорожную карту.

"В связи с этим мы должны обсудить ряд вопросов. Прежде всего речь идет о сотрудничестве в области экономики, туризма, спорта, а также о взаимном участии в городских мероприятиях," - отметил Бондаренко.

Кроме того, председатель Гродненского совета депутатов Олег Белинский поделился идеей создать книгу о Гродно для жителей Петербурга. Также может появиться книга о Северной столице для гродненцев.

Днем ранее представители Белоруссии участвовали в возложении цветов к Медному всаднику в честь Дня города. К торжественной церемонии присоединились депутаты Государственной думы, делегация из Узбекистана и представители Абхазии.

Неделей ранее парламентарии из Кыргызстана посетили с визитом Мариинский дворец. На встрече присутствовали спикер парламента Александр Бельский и депутаты Заксобрания Петербурга.

