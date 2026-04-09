Сезон разводки мостов в Петербурге начнется в ночь на 10 апреля

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге стартует сезон разводки мостов, сообщили в пресс-службе Смольного. Первыми разведут Дворцовый и Троицкий мосты в 01:10. Мосты на Большой Невке начнут разводить 20 апреля. Навигационный период в 2026 году продлится до 30 ноября.

В 2026 году в Петербурге будут разводить 13 мостов, а не 12, как раньше. К ним добавится строящийся Большой Смоленский мост. Он впервые прошел техническую разводку 1 апреля.

"Его [Большого Смоленского моста] "крылья" примерно на месяц будут подняты на 72 градуса. Это позволит крупногабаритным судам проходить по фарватеру Невы, а строителям - демонтировать временные сооружения, которые защищали строящиеся опоры моста во время ледохода. Далее разводка будет осуществляться по графику," - отметил губернатор Александр Беглов.

График разводки мостов составляет ГБУ "Мостотрест". Разводить мосты не будут в праздничные дни, а также во время непогоды и при значительном повышении уровня воды. Перед началом навигации "Мостотрест" провел 60 технических разводок петербургских мостов. Также в рамках подготовки специалисты отремонтировали левое крыло Дворцового моста.

В прошлом году сезон навигации завершился 30 ноября. Всего во время разводки мостов по Петербургу проплыли 1 425 судов.

