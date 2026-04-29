Новым депутатом Заксобрания станет Дмитрий Анисимов

Вакантное место депутата фракции "Яблоко" Александра Шишлова займет 34-летний Дмитрий Анисимов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Следующего представителя партии в Мариинском дворце назвал Шишлов во время своего брифинга с журналистами 29 апреля.

Сейчас Анисимов занимает должность заместителя председателя петербургского отделения "Яблока". Он также состоит в Федеральном совете партии и возглавляет партийную комиссию реготделения. В самой партии политик состоит с 2017 года.

Ранее Анисимов в течение двух лет был членом бюро регионального совета городского отделения партии. С 2017 по 2022 год был пресс-секретарем фракции в Заксобрании. На выборах в 2021 году Анисимов баллотировался в городской парламент по одномандатному избирательному округу №4 и в Госдуму по федеральному списку.

Помимо партийной работы, Анисимов занимается градозащитой. С 2019 года он состоит членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Выступал за создание парка на Смоленке, также боролся за сохранение Манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здания СКК "Петербургский" и деревянного вокзала в Токсово. В 2008 году стал чемпионом Кубка Петербурга по боксу среди юношей. Увлекается теннисом, литературой и сбором грибов.

