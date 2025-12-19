Муниципалам рассказали в Смольном, как тратить субсидии на благоустройство в 2026 году

Комитет по государственному заказу Петербурга провел семинар для сотрудников муниципальных образований о том, как в 2026 году органы местного самоуправления должны оформлять закупки на выполнение работ по благоустройству и озеленению. Со следующего года все закупки по этим направлениям, превышающие 40 млн рублей, будут проводиться через комитет по госзаказу.

На встрече присутствовали представители трех комитетов: по госзаказу, по благоустройству и комитет территориального развития. Как сообщили в пресс-службе Смольного, муниципалы могли задать чиновникам все интересующие вопросы. Также участники семинара обсудили на правовых актах, которые регламентируют централизованные закупки.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как комитет по благоустройству распределил средства между муниципальными образованиями в рамках городской программы "Петербургские дворы". Например, больше всех получит МО "Правобережный". Округу достанется в 2026 году субсидия в размере 312 млн рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру