Петербургские коммунисты в годовщину Великой Октябрьской революции собрались у крейсера "Аврора", чтобы возложить цветы к главному символу событий 108-летней давности. Как коммунисты отмечали "красный день календаря" – смотрите в репортаже фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

По традиции партийцы и сторонники собрались 7 ноября в Нахимовском сквере через дорогу от места вечной стоянки крейсера "Аврора". Петербургский горком представил глава отделения партии, депутат Заксобрания Роман Кононенко. Вместе с ним на митинг пришел его коллега Вячеслав Бороденчик.

Экс-депутат петербургского парламента Ольга Ходунова, как и в прошлые годы, пришла с флагом.

Возложить цветы к "Авроре" пришли несколько десятков человек. Среди них оказались как представители старшего поколения, так и молодежь.

Первый секретарь горкома ЛКСМ Егор Михайлов, депутаты Заксобрания Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик.

После возложения участники встречи стали собираться в группы и петь песни.

За несколько часов до собрания петербургских коммунистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился мнением с журналистами, что дата 7 ноября в "какой-то мере утеряла свою релевантность" с исторической точки зрения.

