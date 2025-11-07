ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 7 ноября 2025, 22:40

Коммунисты собрались у "Авроры" в 108-ю годовщину революции

Фото: Михаил Масслеников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масслеников, ЗАКС.Ру

Петербургские коммунисты в годовщину Великой Октябрьской революции собрались у крейсера "Аврора", чтобы возложить цветы к главному символу событий 108-летней давности. Как коммунисты отмечали "красный день календаря" – смотрите в репортаже фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

IMG_2817.JPG (390 KB)

По традиции партийцы и сторонники собрались 7 ноября в Нахимовском сквере через дорогу от места вечной стоянки крейсера "Аврора". Петербургский горком представил глава отделения партии, депутат Заксобрания Роман Кононенко. Вместе с ним на митинг пришел его коллега Вячеслав Бороденчик

IMG_2791.JPG (408 KB)

Экс-депутат петербургского парламента Ольга Ходунова, как и в прошлые годы, пришла с флагом.

IMG_2854.JPG (425 KB)

Возложить цветы к "Авроре" пришли несколько десятков человек. Среди них оказались как представители старшего поколения, так и молодежь. 

IMG_2844.JPG (404 KB)

Первый секретарь горкома ЛКСМ Егор Михайлов, депутаты Заксобрания Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик.

IMG_2895.JPG (365 KB)

После возложения участники встречи стали собираться в группы и петь песни.

IMG_2939 (2).JPG (379 KB)

За несколько часов до собрания петербургских коммунистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился мнением с журналистами, что дата 7 ноября в "какой-то мере утеряла свою релевантность" с исторической точки зрения.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


