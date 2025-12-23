Обвиняемый в осквернении могилы Пригожина отправился на СВО

Мировая судья участка № 94 приостановила рассмотрение уголовного дела об осквернении места захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ) в отношении Вячеслава Шведова в связи его отбытием на СВО, сообщила 23 декабря глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Уроженцу Воронежской области вменяли осквернение могилы предпринимателя, основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на Пороховском кладбище.

В начале июня Шведова объявили в розыск из-за того, что тот не приходил на судебные заседания. Как рассказала Лебедева, в итоге его арестовали в Ленинградской области по делу о краже шести тысяч рублей с банковского счета. Находясь в СИЗО, он заключил контракт с Минобороны.

"Ну а там уже дело техники: ходатайство о желании защищать Родину, контракт на 1 год с МО РФ, зона СВО", — рассказала глава судебной пресс-службы.

Как сообщило издание "Фонтанка", контрактник уже отбыл в зону СВО.

По версии следствия, в июле 2024 года Шведов наклеил на памятник, установленный на могиле Пригожина, плакат с оскорбительной надписью. После этого его задержал охранник. Уголовное дело дошло до суда в марте 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру