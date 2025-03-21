Суд в Петербурге рассмотрит дело об осквернении могилы Евгения Пригожина

Красногвардейский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об осквернении могилы руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина (ч. 1 ст. 244 УК РФ), сообщила 21 марта руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Обвинение предъявлено уроженцу Воронежской области.

Согласно материалам дела, 21 июля 2024 года Вячеслав Шведов, находясь на территории Пороховского кладбища, якобы наклеил плакат с оскорбительной надписью на памятник на могиле Евгения Пригожина с целью его осквернения. После этого Шведов мог сфотографироваться на фоне захоронения, держа в руках другой плакат.

Как писал ЗАКС.Ру в июле 2024 года, обвиняемый был задержан в тот же день. Шведова заметил охранник кладбища, когда тот якобы поместил плакаты на могилу Пригожина. Приехавшие на место сотрудники полиции составили в отношении мужчины протокол о появлении в общественных местах в пьяном виде. Известно, что ранее Шведов уже был судим за кражу.

Отметим, что в конце июля 2024 года в социальных сетях также распространилось видео, как неизвестные облили краской памятник на могиле Пригожина.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру