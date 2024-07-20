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Новости 14:14

На Пороховском кладбище облили краской памятник Пригожину

фото ЗакС политика На Пороховском кладбище облили краской памятник Пригожину

Неизвестные облили краской памятник на могиле бизнесмена, руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Видеозапись обезображенного монумента на Пороховском кладбище распространилась по социальным сетям 20 июля. 

В руке у памятника злоумышленники закрепили игрушку из магазина для взрослых.

Медиапроект "Подъем" со ссылкой на администрацию Красногвардейского района пишет, что мемориал осквернили накануне и что его быстро привели в порядок.

Напомним, что Пригожин разбился в частном самолете в августе прошлого года на территории Тверской области. Двумя месяцами ранее он попытался устроить в стране вооруженный мятеж, остановившись в итоге на полпути к Москве. В день его похорон на Пороховском кладбище были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Памятник на могиле открыли 1 июня.

Фото: ЗАКС.Ру


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