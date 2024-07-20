На Пороховском кладбище облили краской памятник Пригожину

Неизвестные облили краской памятник на могиле бизнесмена, руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Видеозапись обезображенного монумента на Пороховском кладбище распространилась по социальным сетям 20 июля.

В руке у памятника злоумышленники закрепили игрушку из магазина для взрослых.

Медиапроект "Подъем" со ссылкой на администрацию Красногвардейского района пишет, что мемориал осквернили накануне и что его быстро привели в порядок.

Напомним, что Пригожин разбился в частном самолете в августе прошлого года на территории Тверской области. Двумя месяцами ранее он попытался устроить в стране вооруженный мятеж, остановившись в итоге на полпути к Москве. В день его похорон на Пороховском кладбище были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Памятник на могиле открыли 1 июня.

Фото: ЗАКС.Ру